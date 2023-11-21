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11/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:19JST 11/21
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（35151.04、+203.76）
・ナスダック総合指数は上昇（14284.53、+159.05）
・シカゴ日経先物は上昇（33380、大阪比+60）
・SOX指数は上昇（3805.81、+57.16）
・VIX指数は低下（13.41、-0.39）
・米原油先物は上昇（77.83、+1.79）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（33388.03、-197.17）
・1ドル＝148.30-40円
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・20年物国債入札
・「国の債務管理に関する研究会」
・衆院予算委員会
・NZ貿易収支（10月）
・豪準備銀行（中央銀行）理事会議事要旨（11月開催分）
・ユーロ圏新車販売台数（10月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・欧州連合（EU）外相理事会
・カナダ消費者物価指数（10月）
・米中古住宅販売件数（10月）
・米2年物変動利付国債（FRN）と10年物インフレ連動債（TIPS）の入札
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（10月31日-11月1日会合分）
・エヌビディアなど決算発表《ST》
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