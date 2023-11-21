11/21の強弱材料

*08:19JST 11/21

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（35151.04、+203.76）

・ナスダック総合指数は上昇（14284.53、+159.05）

・シカゴ日経先物は上昇（33380、大阪比+60）

・SOX指数は上昇（3805.81、+57.16）

・VIX指数は低下（13.41、-0.39）

・米原油先物は上昇（77.83、+1.79）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（33388.03、-197.17）

・1ドル＝148.30-40円

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・20年物国債入札

・「国の債務管理に関する研究会」

・衆院予算委員会

・NZ貿易収支（10月）

・豪準備銀行（中央銀行）理事会議事要旨（11月開催分）

・ユーロ圏新車販売台数（10月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・欧州連合（EU）外相理事会

・カナダ消費者物価指数（10月）

・米中古住宅販売件数（10月）

・米2年物変動利付国債（FRN）と10年物インフレ連動債（TIPS）の入札

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（10月31日-11月1日会合分）

・エヌビディアなど決算発表《ST》