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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏新車販売台数、米中古住宅販売件数、米FOMC議事要旨など

2023年11月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏新車販売台数、米中古住宅販売件数、米FOMC議事要旨など
＜国内＞


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(10月)　　-23.29億NZドル
16:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(10月)　　9.2％
22:30　加・消費者物価指数(10月)　3.3％　3.8％
24:00　米・中古住宅販売件数(10月)　390万件　396万件


米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(10月31日-11月1日会合分)

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演

欧・欧州連合(欧)外相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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