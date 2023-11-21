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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏新車販売台数、米中古住宅販売件数、米FOMC議事要旨など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏新車販売台数、米中古住宅販売件数、米FOMC議事要旨など
＜国内＞
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(10月) -23.29億NZドル
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(10月) 9.2％
22:30 加・消費者物価指数(10月) 3.3％ 3.8％
24:00 米・中古住宅販売件数(10月) 390万件 396万件
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(10月31日-11月1日会合分)
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
欧・欧州連合(欧)外相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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