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パナHD　大幅続伸、自動車部品子会社の売却を高評価の動き

2023年11月20日 09:37

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記事提供元：フィスコ

*09:37JST パナHD---大幅続伸、自動車部品子会社の売却を高評価の動き
パナHD＜6752＞は大幅続伸。自動車部品を手掛けるパナソニックオートモーティブシステムズを米ファンドに売却することで合意したと発表した。売上高が1兆円を超える子会社の売却で成長資金を確保し、EV向け電池などの成長領域に重点投資していくようだ。ジェフリーズ証券ではこうしたポートフォリオの再構築を評価、投資判断を「バイ」に格上げ、目標株価を2060円としているもよう。《ST》

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