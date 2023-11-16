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ＡｎｙＭｉｎｄ　大幅に4日続伸、米大手粉ミルクメーカーとインドネシアでEC販売パートナー契約／新興市場スナップショット

2023年11月16日 09:46

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記事提供元：フィスコ

*09:46JST <5027> ＡｎｙＭｉｎｄ 829 +14
大幅に4日続伸。グループ会社のPT Digital Distribusi Indonesia（DDI）が英レキット社子会社で米大手粉ミルクメーカーのミード・ジョンソン社とインドネシアでのEC販売パートナー契約を締結したと発表している。DDIはインドネシア最大級のECモール「Tokopedia」をはじめとするECモールでのストア運営や在庫管理、カスタマーサポートなどを包括的に支援する。《ST》

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