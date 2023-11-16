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ロボペイ　大幅に続伸、10月の売上高35.0％増、請求管理ロボ、サブスクペイともに増加／新興市場スナップショット

2023年11月16日 09:20

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記事提供元：フィスコ

*09:20JST <4374> ロボペイ 2550 +227
大幅に続伸。10月の売上高が前年同月比35.0％増の2.05億円だったと発表している。前月（33.1％増）から伸びが加速した。請求管理ロボは38.3％増の0.78億円、サブスクペイは34.0％増の1.25億円。また、請求管理ロボでファイル添付機能をリリースしたと開示している。請求書へ関連帳票を添付するための手作業が減少し、請求元は請求書と関連帳票を一括送付できるようになるという。《ST》

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