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ロボペイ 大幅に続伸、10月の売上高35.0％増、請求管理ロボ、サブスクペイともに増加／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:20JST <4374> ロボペイ 2550 +227
大幅に続伸。10月の売上高が前年同月比35.0％増の2.05億円だったと発表している。前月（33.1％増）から伸びが加速した。請求管理ロボは38.3％増の0.78億円、サブスクペイは34.0％増の1.25億円。また、請求管理ロボでファイル添付機能をリリースしたと開示している。請求書へ関連帳票を添付するための手作業が減少し、請求元は請求書と関連帳票を一括送付できるようになるという。《ST》
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