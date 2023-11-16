11/16の強弱材料

*08:29JST 11/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33519.70、+823.77）

・NYダウは上昇（34991.21、+163.51）

・ナスダック総合指数は上昇（14103.84、+9.46）

・1ドル＝151.30-40円

・SOX指数は上昇（3712.09、+26.52）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（33385、大阪比-65）

・米原油先物は下落（76.66、-1.60）

・VIX指数は上昇（14.18、+0.02）

・米長期金利は上昇

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・機械受注（9月）

・貿易統計（10月）

・第3次産業活動指数（9月）

・Japan Eyewear Holdingsが新規上場

・豪雇用統計（10月）

・中国新築住宅価格（10月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル経済活動（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米輸入物価指数（10月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（11月）

・米鉱工業生産指数（10月）

・米設備稼働率（10月）

・米NAHB住宅市場指数（11月）

・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（9月）

・バーFRB副議長が講演

・米ロサンゼルス自動車ショーの報道向け公開

・米ウォルマートなど決算発表《ST》