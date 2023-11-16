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11/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 11/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33519.70、+823.77）
・NYダウは上昇（34991.21、+163.51）
・ナスダック総合指数は上昇（14103.84、+9.46）
・1ドル＝151.30-40円
・SOX指数は上昇（3712.09、+26.52）
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（33385、大阪比-65）
・米原油先物は下落（76.66、-1.60）
・VIX指数は上昇（14.18、+0.02）
・米長期金利は上昇
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・機械受注（9月）
・貿易統計（10月）
・第3次産業活動指数（9月）
・Japan Eyewear Holdingsが新規上場
・豪雇用統計（10月）
・中国新築住宅価格（10月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル経済活動（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米輸入物価指数（10月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（11月）
・米鉱工業生産指数（10月）
・米設備稼働率（10月）
・米NAHB住宅市場指数（11月）
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（9月）
・バーFRB副議長が講演
・米ロサンゼルス自動車ショーの報道向け公開
・米ウォルマートなど決算発表《ST》
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