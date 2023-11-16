ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

前日に動いた銘柄 part2 不二硝子、オプティマス、南海化学など

2023年11月16日 07:32

印刷

記事提供元：フィスコ

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 不二硝子、オプティマス、南海化学など
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
ワタミ＜7522＞ 1009 -92
7-9月期の経常減益をマイナス視へ。

丸井グループ＜8252＞ 2277 -172
第2四半期は市場想定比下振れで通期予想下方修正。

京王電鉄＜9008＞ 4098 -271
MSCI除外決定で先行きの需給懸念。

円谷フィHD＜2767＞ 1270 -57
7-9月期増益率鈍化を引き続きネガティブ視へ。

テスホールディングス＜5074＞ 423 -27
第1四半期大幅経常減益決算を嫌気。

日本碍子＜5333＞ 18136.5 -109
MSCI除外に伴う今後の需給悪化を警戒視。

パーソルHD＜2181＞ 238.2 -3.2
MSCI除外銘柄の一角でもあり。

ソースネクスト＜4344＞ 178 -5
上半期経常赤字決算で通期予想を下方修正。

三住トラスト＜8309＞ 5286 -264
上半期純利益大幅減をあらためてマイナス視か。

アドバンテスト＜6857＞ 4797 +334
SOX指数の大幅上昇を材料視。

SMC＜6273＞ 75820 -390
7-9月期は営業減益幅拡大へ。

第一パン＜2215＞ 570 +80
業績上方修正で営業黒字幅拡大。

不二硝子＜5212＞ 1590 +300
MBOを実施、TOB価格1700円にサヤ寄せ。

オプティマス＜9268＞ 2198 +400
業績・配当予想を大幅上方修正。

南海化学＜4040＞ 4035 +700
業績上方修正で増配も発表。

マリオン＜3494＞ 1972 +400
今期大幅増益・増配見通しを引き続き評価。

まんだらけ＜2652＞ 1760 +300
今期の連続増益見通しを好感。

大成温調＜1904＞ 3420 +504
業績上方修正や配当・優待拡充を引き続き好感。

全保連＜5845＞ 705 +100
上半期の収益好進捗を評価へ。

ホクリヨウ＜1384＞ 1115 +150
通期営業益・配当予想を上方修正。

ツナグGHD<6551> 791 +100
今期大幅増益見通しを高評価。

ポラリスHD<3010> 175 +25
大幅上方修正で最高益予想上乗せ。

ヴィアHD<7918> 211 +9
値動きの軽い低位株として短期資金の上値追い。

東京窯業<5363> 387 +49
業績上方修正で増配も。

壽屋<7809> 1538 -500
第1四半期大幅減益決算嫌気。

ピアラ<7044> 329 -63
今期最終赤字に下方修正。

テクニスコ<2962> 604 -116
第1四半期は営業赤字決算に。

河西工業<7256> 217 -27
今期最終益は一転赤字に下方修正。

クシム<2345> 309 -35
新株予約権の発行を発表。

ワシントンホテル<4691> 761 -93
7-9月期も大幅減益基調が続く。

ハークスレイ<7561> 653 -66
7-9月期は大幅経常減益決算に。

サイバーセキュリ<4493> 2258 +148
23年12月期の営業利益予想を上方修正。

ベルトラ<7048> 483 +67
第3四半期累計の営業赤字は0.84億円。上半期の2.03億円の赤字から赤字幅縮小。

Chatwork<4448> 534 -40
14日まで2日連続ストップ安で売り地合い継続。

FFRI<3692> 1341 +106
業績予想上方修正を手掛かりに14日75日線、200日線回復し反騰機運高まる。

BlueMeme<4069> 1525 -338
上半期営業利益31.4％減。第1四半期の76.1％増から大幅減益に転じる。

Welby<4438> 680 +148
14日まで2日連続ストップ高の余勢を駆って大幅高。

クオルテック<9165> 1559 -392
第1四半期営業利益は0.47億円。通期予想に対する進捗率は7.5％にとどまる。

フーバーブレイン<3927> 493 -100
24年3月期売上高と営業利益を下方修正。

NANO MRNA<4571> 214 -1
14日大幅高の反動安。

DMP<3652> 3020 +237
24年3月期業績予想の上方修正を好感する買いが継続。《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る