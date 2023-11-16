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前日に動いた銘柄 part2 不二硝子、オプティマス、南海化学など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 不二硝子、オプティマス、南海化学など
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
ワタミ＜7522＞ 1009 -92
7-9月期の経常減益をマイナス視へ。
丸井グループ＜8252＞ 2277 -172
第2四半期は市場想定比下振れで通期予想下方修正。
京王電鉄＜9008＞ 4098 -271
MSCI除外決定で先行きの需給懸念。
円谷フィHD＜2767＞ 1270 -57
7-9月期増益率鈍化を引き続きネガティブ視へ。
テスホールディングス＜5074＞ 423 -27
第1四半期大幅経常減益決算を嫌気。
日本碍子＜5333＞ 18136.5 -109
MSCI除外に伴う今後の需給悪化を警戒視。
パーソルHD＜2181＞ 238.2 -3.2
MSCI除外銘柄の一角でもあり。
ソースネクスト＜4344＞ 178 -5
上半期経常赤字決算で通期予想を下方修正。
三住トラスト＜8309＞ 5286 -264
上半期純利益大幅減をあらためてマイナス視か。
アドバンテスト＜6857＞ 4797 +334
SOX指数の大幅上昇を材料視。
SMC＜6273＞ 75820 -390
7-9月期は営業減益幅拡大へ。
第一パン＜2215＞ 570 +80
業績上方修正で営業黒字幅拡大。
不二硝子＜5212＞ 1590 +300
MBOを実施、TOB価格1700円にサヤ寄せ。
オプティマス＜9268＞ 2198 +400
業績・配当予想を大幅上方修正。
南海化学＜4040＞ 4035 +700
業績上方修正で増配も発表。
マリオン＜3494＞ 1972 +400
今期大幅増益・増配見通しを引き続き評価。
まんだらけ＜2652＞ 1760 +300
今期の連続増益見通しを好感。
大成温調＜1904＞ 3420 +504
業績上方修正や配当・優待拡充を引き続き好感。
全保連＜5845＞ 705 +100
上半期の収益好進捗を評価へ。
ホクリヨウ＜1384＞ 1115 +150
通期営業益・配当予想を上方修正。
ツナグGHD<6551> 791 +100
今期大幅増益見通しを高評価。
ポラリスHD<3010> 175 +25
大幅上方修正で最高益予想上乗せ。
ヴィアHD<7918> 211 +9
値動きの軽い低位株として短期資金の上値追い。
東京窯業<5363> 387 +49
業績上方修正で増配も。
壽屋<7809> 1538 -500
第1四半期大幅減益決算嫌気。
ピアラ<7044> 329 -63
今期最終赤字に下方修正。
テクニスコ<2962> 604 -116
第1四半期は営業赤字決算に。
河西工業<7256> 217 -27
今期最終益は一転赤字に下方修正。
クシム<2345> 309 -35
新株予約権の発行を発表。
ワシントンホテル<4691> 761 -93
7-9月期も大幅減益基調が続く。
ハークスレイ<7561> 653 -66
7-9月期は大幅経常減益決算に。
サイバーセキュリ<4493> 2258 +148
23年12月期の営業利益予想を上方修正。
ベルトラ<7048> 483 +67
第3四半期累計の営業赤字は0.84億円。上半期の2.03億円の赤字から赤字幅縮小。
Chatwork<4448> 534 -40
14日まで2日連続ストップ安で売り地合い継続。
FFRI<3692> 1341 +106
業績予想上方修正を手掛かりに14日75日線、200日線回復し反騰機運高まる。
BlueMeme<4069> 1525 -338
上半期営業利益31.4％減。第1四半期の76.1％増から大幅減益に転じる。
Welby<4438> 680 +148
14日まで2日連続ストップ高の余勢を駆って大幅高。
クオルテック<9165> 1559 -392
第1四半期営業利益は0.47億円。通期予想に対する進捗率は7.5％にとどまる。
フーバーブレイン<3927> 493 -100
24年3月期売上高と営業利益を下方修正。
NANO MRNA<4571> 214 -1
14日大幅高の反動安。
DMP<3652> 3020 +237
24年3月期業績予想の上方修正を好感する買いが継続。《CS》
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