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15日の日本国債市場概況：債券先物は145円25銭で終了

2023年11月15日 17:13

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記事提供元：フィスコ

*17:13JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は145円25銭で終了


＜円債市場＞
長期国債先物2023年12月限
寄付145円17銭 高値145円55銭 安値145円13銭 引け145円25銭
売買高総計37777枚

2年 454回 0.064％
5年 163回 0.354％
10年 372回 0.796％
20年 186回 1.506％

債券先物12月限は、145円17銭で取引を開始。米国の10月消費者物価指数の予想下振れによる金利低下や、日本の7-9月期GDP1次速報の予想以上の落ち込みを受けて買いが強まり、145円13銭から145円55銭まで上げた。日銀は定例の国債買い入れオペで一部減額したが、予定額の範囲内で影響はみられなかったもよう。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が買われ、5年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は4.84％、10年債は4.45％、30年債は4.62％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.58％、英国債は4.13％、オーストラリア10年債は4.53％、NZ10年債は4.98％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞
・19:00　ユーロ圏・9月鉱工業生産（前月比予想：-0.9％、8月：+0.6％）
・19:00　ユーロ圏・9月貿易収支（8月：+67億ユーロ）
・19:00　欧州委員会（EC）経済予測
・22:30　米・10月小売売上高（前月比予想：-0.3％、9月：+0.7％）
・22:30　米・10月生産者物価指数（前月比予想：+0.1％、9月：+0.5％）
・22:30　米・11月NY連銀製造業景気指数（予想：-3.0、10月：-4.6）
・23:30　バー米FRB副議長(銀行監督担当)下院証言
・24:00　米・9月企業在庫（前月比予想：+0.4％、8月：+0.4％）
・05:30　バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（住宅関連）
・APEC首脳会議（17日まで）
・米中首脳会談

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》

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