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出来高変化率ランキング（9時台）～フォスタ電、FRONTEOなどがランクイン
*09:53JST 出来高変化率ランキング（9時台）～フォスタ電、FRONTEOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月15日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1456＞ iF225ベア 468954 116197.738 277.91% -0.0183%
＜4448＞ Chatwork 1257600 131333.28 206.64% -0.04%
＜4481＞ ベース 140600 105928.8 185.79% -0.1348%
＜2652＞ マンダラケ 293200 98125.82 175.87% 0.2054%
＜3245＞ ディア・ライフ 569600 106121.74 165.28% 0.1223%
＜4588＞ オンコリス 556100 87323.3 157.96% 0.0178%
＜7048＞ ベルトラ 702400 100926.3 149.39% 0.149%
＜3963＞ シンクロフード 583800 104091.68 144.33% 0.0442%
＜2158＞ FRONTEO 574500 100779.24 139.68% 0.1052%
＜6794＞ フォスタ電 531500 163526.02 138.76% 0.1618%
＜4932＞ アルマード 126700 45207.56 137.34% 0.0671%
＜7059＞ コプロHD 192400 90842.84 119.49% 0.232%
＜3010＞ ポラリスHD 1421400 67070.4 117.05% -0.0066%
＜3983＞ オ ロ 111500 98945.74 109.33% 0.1707%
＜6094＞ フリークアウト 200800 68743.06 102.35% 0.0856%
＜6584＞ 三桜工 495300 190308.82 101.65% 0.0866%
＜3856＞ Abalance 615100 873975.9 101.61% 0.1%
＜3486＞ グロバルリン 186900 162442.14 99.58% 0.2104%
＜4449＞ ギフティ 1047300 621100.04 99.47% 0.1664%
＜9165＞ クオルテック 105800 66691.42 97.65% -0.1952%
<1615> NF銀行業 8545300 1179584.002 95.39% -0.0076%
<6579> ログリー 44100 10976.5 94.98% -0.0554%
<5957> 日東精 192600 42397.82 93.49% -0.0428%
<9160> ノバレーゼ 342000 43934.22 88.44% -0.0904%
<9268> オプティマス 203200 167165.68 88.17% 0.1624%
<9990> サックスバーH 223800 123426.3 86.41% 0.0869%
<5575> Globee 23300 17124.66 83.88% 0.075%
<5244> jig．jp 1045500 151759 83.7% 0.0741%
<6223> 西部技研 162000 120570.1 80.31% -0.2361%
<7298> 八千代工 90900 51458.2 78.32% -0.0007%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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