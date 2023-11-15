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出来高変化率ランキング（9時台）～フォスタ電、FRONTEOなどがランクイン

2023年11月15日 09:53

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記事提供元：フィスコ

*09:53JST 出来高変化率ランキング（9時台）～フォスタ電、FRONTEOなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月15日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1456＞ iF225ベア　　 468954 　116197.738　 277.91% -0.0183%
＜4448＞ Chatwork　　1257600 　131333.28　 206.64% -0.04%
＜4481＞ ベース　　　　　　　140600 　105928.8　 185.79% -0.1348%
＜2652＞ マンダラケ　　　　　293200 　98125.82　 175.87% 0.2054%
＜3245＞ ディア・ライフ　　　569600 　106121.74　 165.28% 0.1223%
＜4588＞ オンコリス　　　　　556100 　87323.3　 157.96% 0.0178%
＜7048＞ ベルトラ　　　　　　702400 　100926.3　 149.39% 0.149%
＜3963＞ シンクロフード　　　583800 　104091.68　 144.33% 0.0442%
＜2158＞ FRONTEO　　　574500 　100779.24　 139.68% 0.1052%
＜6794＞ フォスタ電　　　　　531500 　163526.02　 138.76% 0.1618%
＜4932＞ アルマード　　　　　126700 　45207.56　 137.34% 0.0671%
＜7059＞ コプロHD　　　　　192400 　90842.84　 119.49% 0.232%
＜3010＞ ポラリスHD　　　　1421400 　67070.4　 117.05% -0.0066%
＜3983＞ オ ロ　　　　　　　111500 　98945.74　 109.33% 0.1707%
＜6094＞ フリークアウト　　　200800 　68743.06　 102.35% 0.0856%
＜6584＞ 三桜工　　　　　　　495300 　190308.82　 101.65% 0.0866%
＜3856＞ Abalance　　615100 　873975.9　 101.61% 0.1%
＜3486＞ グロバルリン　　　　186900 　162442.14　 99.58% 0.2104%
＜4449＞ ギフティ　　　　　　1047300 　621100.04　 99.47% 0.1664%
＜9165＞ クオルテック　　　　105800 　66691.42　 97.65% -0.1952%
<1615> NF銀行業　　　　　8545300 　1179584.002　 95.39% -0.0076%
<6579> ログリー　　　　　　44100 　10976.5　 94.98% -0.0554%
<5957> 日東精　　　　　　　192600 　42397.82　 93.49% -0.0428%
<9160> ノバレーゼ　　　　　342000 　43934.22　 88.44% -0.0904%
<9268> オプティマス　　　　203200 　167165.68　 88.17% 0.1624%
<9990> サックスバーH　　　223800 　123426.3　 86.41% 0.0869%
<5575> Globee　　　　23300 　17124.66　 83.88% 0.075%
<5244> jig．jp　　　　1045500 　151759　 83.7% 0.0741%
<6223> 西部技研　　　　　　162000 　120570.1　 80.31% -0.2361%
<7298> 八千代工　　　　　　90900 　51458.2　 78.32% -0.0007%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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