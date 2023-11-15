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アドバンスクリエイト 2023年9月期期末配当1株当たり17.5円
記事提供元：フィスコ
*09:21JST アドバンスクリエイト---2023年9月期期末配当1株当たり17.5円
アドバンスクリエイト＜8798＞は10日、2023年9月期の期末配当について発表した。基準日は2023年9月30日、1株当たり配当金は17円50銭、効力発生日は2023年12月18日、配当原資は利益剰余金・資本剰余金。１株当たり年間配当金は35円00銭(第2四半期17円50銭、第4四半期17円50銭)。《SI》
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