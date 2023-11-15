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サイバーセキュリ　大幅に5日ぶり反発、23年12月期の営業利益予想を上方修正、米ドル建て販売が増加／新興市場スナップショット

2023年11月15日 09:20

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記事提供元：フィスコ

*09:20JST <4493> サイバーセキュリ 2292 +182
大幅に5日ぶり反発。23年12月期の営業利益予想を従来の5.00億円から5.20億円（前期実績3.85億円）に上方修正している。米ドル建てで販売しているAWS WAF ManagedRulesの売上高が増加したため。各プロダクトの新規顧客獲得費用の最適化などで期初想定より費用を圧縮できたことも利益を押し上げる見通し。第3四半期累計（23年1-9月）の営業利益は4.68億円（説明資料によると前年同期比81.4％増）だった。《ST》

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