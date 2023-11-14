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NY外為：ポンド買い、英中銀マンMPC委がエネルギー移行によるインフレ圧力を警告
記事提供元：フィスコ
*02:58JST NY外為：ポンド買い、英中銀マンMPC委がエネルギー移行によるインフレ圧力を警告
英中銀のマン金融政策（MPC）委員は講演で、様々な研究データによると、環境問題やカーボンニュートラルへの移行がインフレの長期化やインフレ圧力の脅威となる可能性を警告した。
ポンド・ドルは1.2230ドルから1.2277ドルまで上昇し9日来の高値を更新。ポンド・円は185円27銭まで下落後、186円05銭まで上昇し、8月31日来の高値を更新した。ユーロ・ポンドは0.8726ポンドから0.8618ポンドまで下落。《KY》
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