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ランサーズ 大幅に反発、24年3月期上期の営業赤字縮小、四半期別では黒字に転換／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:24JST <4484> ランサーズ 264 +29
大幅に反発。24年3月期第2四半期累計（23年4-9月）の営業損益を0.02億円の赤字（前年同期実績2.45億円の赤字）と発表している。組織体制の強化で1人当たり売上総利益が増加したほか、販管費の継続的な見直しで収益性が改善し、赤字が縮小した。通期予想は0.40億円の黒字で据え置いた。四半期別に見ると、第1四半期（0.54億円の赤字）に対して第2四半期は0.52億円の黒字に転じたことも評価されているようだ。《ST》
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