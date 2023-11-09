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東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉱業、証券業、空運業、輸送用機器なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか非鉄金属も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他製品 ／ 4,423.13 ／ 3.69
2. 石油・石炭製品 ／ 1,290.74 ／ 2.84
3. 鉱業 ／ 591.65 ／ 2.66
4. 証券業 ／ 464.69 ／ 2.37
5. 空運業 ／ 240.36 ／ 2.31
6. 輸送用機器 ／ 4,474.38 ／ 2.23
7. 卸売業 ／ 3,239.78 ／ 2.06
8. 海運業 ／ 1,330.3 ／ 2.03
9. その他金融業 ／ 887.96 ／ 1.92
10. ゴム製品 ／ 4,275.26 ／ 1.72
11. 電力・ガス業 ／ 461.82 ／ 1.65
12. 不動産業 ／ 1,697.5 ／ 1.58
13. 金属製品 ／ 1,280.21 ／ 1.57
14. 機械 ／ 2,591.34 ／ 1.56
15. 保険業 ／ 1,668.95 ／ 1.52
16. 情報・通信業 ／ 5,252.05 ／ 1.44
17. 鉄鋼 ／ 731.14 ／ 1.41
18. 陸運業 ／ 2,042.97 ／ 1.36
19. 化学工業 ／ 2,326.93 ／ 1.27
20. 建設業 ／ 1,499.31 ／ 1.14
21. 精密機器 ／ 10,113.98 ／ 1.10
22. ガラス・土石製品 ／ 1,246.47 ／ 1.07
23. パルプ・紙 ／ 509.28 ／ 1.02
24. 銀行業 ／ 252.47 ／ 0.95
25. 小売業 ／ 1,603.3 ／ 0.87
26. 電気機器 ／ 3,984.62 ／ 0.77
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,502.25 ／ 0.63
28. 水産・農林業 ／ 521.95 ／ 0.60
29. 食料品 ／ 2,183.3 ／ 0.58
30. 医薬品 ／ 3,461.93 ／ 0.45
31. 繊維業 ／ 662.2 ／ 0.04
32. 非鉄金属 ／ 1,096.27 ／ -0.29
33. サービス業 ／ 2,614.47 ／ -0.41《CS》
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