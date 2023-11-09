*15:37JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ

その他製品が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉱業、証券業、空運業、輸送用機器なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか非鉄金属も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 4,423.13 ／ 3.69

2. 石油・石炭製品 ／ 1,290.74 ／ 2.84

3. 鉱業 ／ 591.65 ／ 2.66

4. 証券業 ／ 464.69 ／ 2.37

5. 空運業 ／ 240.36 ／ 2.31

6. 輸送用機器 ／ 4,474.38 ／ 2.23

7. 卸売業 ／ 3,239.78 ／ 2.06

8. 海運業 ／ 1,330.3 ／ 2.03

9. その他金融業 ／ 887.96 ／ 1.92

10. ゴム製品 ／ 4,275.26 ／ 1.72

11. 電力・ガス業 ／ 461.82 ／ 1.65

12. 不動産業 ／ 1,697.5 ／ 1.58

13. 金属製品 ／ 1,280.21 ／ 1.57

14. 機械 ／ 2,591.34 ／ 1.56

15. 保険業 ／ 1,668.95 ／ 1.52

16. 情報・通信業 ／ 5,252.05 ／ 1.44

17. 鉄鋼 ／ 731.14 ／ 1.41

18. 陸運業 ／ 2,042.97 ／ 1.36

19. 化学工業 ／ 2,326.93 ／ 1.27

20. 建設業 ／ 1,499.31 ／ 1.14

21. 精密機器 ／ 10,113.98 ／ 1.10

22. ガラス・土石製品 ／ 1,246.47 ／ 1.07

23. パルプ・紙 ／ 509.28 ／ 1.02

24. 銀行業 ／ 252.47 ／ 0.95

25. 小売業 ／ 1,603.3 ／ 0.87

26. 電気機器 ／ 3,984.62 ／ 0.77

27. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,502.25 ／ 0.63

28. 水産・農林業 ／ 521.95 ／ 0.60

29. 食料品 ／ 2,183.3 ／ 0.58

30. 医薬品 ／ 3,461.93 ／ 0.45

31. 繊維業 ／ 662.2 ／ 0.04

32. 非鉄金属 ／ 1,096.27 ／ -0.29

33. サービス業 ／ 2,614.47 ／ -0.41《CS》