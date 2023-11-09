ブティックス　大幅に続落、24年3月期上期は費用先行で営業赤字、25万株の自社株買い／新興市場スナップショット

*13:06JST <9272> ブティックス 1541 -400

大幅に続落。24年3月期第2四半期累計（23年4-9月）の営業損益を0.59億円の赤字（単体ベースの前年同期実績は4.70億円の黒字）と発表している。費用が先行したためで、展示会などが集中する第4四半期に利益が急増する傾向にあるとして通期予想は10.18億円の黒字で据え置いた。また、25万株（3.00億円）を上限とする自社株買いを実施する。発行済総数（自社株を除く）に対する割合は2.5％。取得期間は9日から24年6月24日まで。《ST》