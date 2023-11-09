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今日の注目スケジュール：経常収支、中消費者物価指数、中生産者物価指数など

2023年11月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：経常収支、中消費者物価指数、中生産者物価指数など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(9月)　3兆8億円　2兆2797億円
08:50　貸出動向 銀行計(10月)　　3.2％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(10月)　　2.9％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(10月30、31日分)
11:00　東京オフィス空室率(10月)　　6.15％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(10月)　　49.9
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(10月)　　49.5
17:35　植田日銀総裁が英フィナンシャル・タイムズ(FT)主催のイベントで基調インタビュー


保険監督者国際機構(IAIS)年次総会(10日まで)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(10月)　-0.2％　0％
10:30　中・生産者物価指数(10月)　-2.9％　-2.5％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　11.25％　11.25％


中・資金調達総額(10月、15日までに)　　4兆1227億元

中・マネーサプライ(10月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(10月、15日までに)　　2兆3118億元

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長がパネル討論会に参加

米・アトランタ連銀総裁とリッチモンド連銀総裁が座談会に参加

欧・欧州連合(欧)財務相理事会

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

米・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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