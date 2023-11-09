*06:30JST 今日の注目スケジュール：経常収支、中消費者物価指数、中生産者物価指数など

＜国内＞

08:50 国際収支(経常収支)(9月) 3兆8億円 2兆2797億円

08:50 貸出動向 銀行計(10月) 3.2％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(10月) 2.9％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(10月30、31日分)

11:00 東京オフィス空室率(10月) 6.15％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(10月) 49.9

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(10月) 49.5

17:35 植田日銀総裁が英フィナンシャル・タイムズ(FT)主催のイベントで基調インタビュー



保険監督者国際機構(IAIS)年次総会(10日まで)



＜海外＞

10:30 中・消費者物価指数(10月) -0.2％ 0％

10:30 中・生産者物価指数(10月) -2.9％ -2.5％

22:30 米・新規失業保険申請件数(先週)

28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 11.25％ 11.25％



中・資金調達総額(10月、15日までに) 4兆1227億元

中・マネーサプライ(10月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(10月、15日までに) 2兆3118億元

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長がパネル討論会に参加

米・アトランタ連銀総裁とリッチモンド連銀総裁が座談会に参加

欧・欧州連合(欧)財務相理事会

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

米・30年債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》