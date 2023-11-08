*15:37JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ

石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、パルプ・紙、銀行業、電力・ガス業なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか医薬品、空運業、電気機器、精密機器なども上昇。



1. その他製品 ／ 4,265.73 ／ 1.96

2. 医薬品 ／ 3,446.26 ／ 1.05

3. 空運業 ／ 234.94 ／ 0.69

4. 電気機器 ／ 3,954.09 ／ 0.66

5. 精密機器 ／ 10,003.82 ／ 0.54

6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,486.51 ／ 0.46

7. 小売業 ／ 1,589.53 ／ 0.09

8. サービス業 ／ 2,625.16 ／ 0.07

9. 繊維業 ／ 661.91 ／ -0.15

10. ゴム製品 ／ 4,203.06 ／ -0.47

11. 食料品 ／ 2,170.67 ／ -0.50

12. 水産・農林業 ／ 518.85 ／ -0.63

13. 金属製品 ／ 1,260.41 ／ -0.80

14. 情報・通信業 ／ 5,177.65 ／ -1.09

15. 不動産業 ／ 1,671.11 ／ -1.44

16. その他金融業 ／ 871.21 ／ -1.57

17. 化学工業 ／ 2,297.86 ／ -1.59

18. 海運業 ／ 1,303.85 ／ -1.59

19. 機械 ／ 2,551.53 ／ -1.59

20. 輸送用機器 ／ 4,376.96 ／ -1.74

21. 陸運業 ／ 2,015.48 ／ -1.84

22. ガラス・土石製品 ／ 1,233.28 ／ -1.87

23. 建設業 ／ 1,482.47 ／ -1.98

24. 卸売業 ／ 3,174.25 ／ -2.07

25. 証券業 ／ 453.95 ／ -2.92

26. 非鉄金属 ／ 1,099.5 ／ -2.94

27. 保険業 ／ 1,644.04 ／ -3.16

28. 鉄鋼 ／ 720.95 ／ -3.16

29. 電力・ガス業 ／ 454.33 ／ -4.59

30. 銀行業 ／ 250.1 ／ -4.75

31. パルプ・紙 ／ 504.12 ／ -4.84

32. 鉱業 ／ 576.3 ／ -5.29

33. 石油・石炭製品 ／ 1,255.04 ／ -6.11《CS》