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東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ
石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、パルプ・紙、銀行業、電力・ガス業なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか医薬品、空運業、電気機器、精密機器なども上昇。
1. その他製品 ／ 4,265.73 ／ 1.96
2. 医薬品 ／ 3,446.26 ／ 1.05
3. 空運業 ／ 234.94 ／ 0.69
4. 電気機器 ／ 3,954.09 ／ 0.66
5. 精密機器 ／ 10,003.82 ／ 0.54
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,486.51 ／ 0.46
7. 小売業 ／ 1,589.53 ／ 0.09
8. サービス業 ／ 2,625.16 ／ 0.07
9. 繊維業 ／ 661.91 ／ -0.15
10. ゴム製品 ／ 4,203.06 ／ -0.47
11. 食料品 ／ 2,170.67 ／ -0.50
12. 水産・農林業 ／ 518.85 ／ -0.63
13. 金属製品 ／ 1,260.41 ／ -0.80
14. 情報・通信業 ／ 5,177.65 ／ -1.09
15. 不動産業 ／ 1,671.11 ／ -1.44
16. その他金融業 ／ 871.21 ／ -1.57
17. 化学工業 ／ 2,297.86 ／ -1.59
18. 海運業 ／ 1,303.85 ／ -1.59
19. 機械 ／ 2,551.53 ／ -1.59
20. 輸送用機器 ／ 4,376.96 ／ -1.74
21. 陸運業 ／ 2,015.48 ／ -1.84
22. ガラス・土石製品 ／ 1,233.28 ／ -1.87
23. 建設業 ／ 1,482.47 ／ -1.98
24. 卸売業 ／ 3,174.25 ／ -2.07
25. 証券業 ／ 453.95 ／ -2.92
26. 非鉄金属 ／ 1,099.5 ／ -2.94
27. 保険業 ／ 1,644.04 ／ -3.16
28. 鉄鋼 ／ 720.95 ／ -3.16
29. 電力・ガス業 ／ 454.33 ／ -4.59
30. 銀行業 ／ 250.1 ／ -4.75
31. パルプ・紙 ／ 504.12 ／ -4.84
32. 鉱業 ／ 576.3 ／ -5.29
33. 石油・石炭製品 ／ 1,255.04 ／ -6.11《CS》
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