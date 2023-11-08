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BASE 大幅に4日続伸、23年12月期の営業損益予想を上方修正、流通総額などが予想上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:41JST <4477> BASE 293 +15
大幅に4日続伸。23年12月期の営業損益予想を従来の18.50億円の赤字-14.00億円の赤字から10.00億円の赤字（前期実績15.08億円の赤字）に上方修正している。ネットショップ作成サービスなどのBASE事業、オンライン決済サービスのPAY.JP事業の両方の流通総額と売上高が従来予想を上回る見通しとなったため。マーケティングの効率化や採用活動の抑制で販管費が期初の想定より削減できていることも赤字を縮小させる見通し。《ST》
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