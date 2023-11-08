関連記事
今日の注目スケジュール：独CPI、欧ユーロ圏小売売上高、欧ユーロ圏財務相会合など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独CPI、欧ユーロ圏小売売上高、欧ユーロ圏財務相会合など
＜国内＞
14:00 景気一致指数(9月) 114.7 114.6
14:00 景気先行CI指数(9月) 108.7 109.2
15:00 コール市場残高(10月、日本銀行)
DAIWA CYCLEが東証グロースに新規上場(公開価格:1610円)
＜海外＞
16:00 独・CPI(10月) 0％
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(9月) -1.2％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(10月) 0.45％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.45％
20:30 ブ・基礎的財政収支(9月) 137億レアル -228億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(9月) 59.9％
21:00 ブ・小売売上高(9月) -0.2％
24:00 米・卸売在庫(9月) 0％
欧・ユーロ圏財務相会合
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
米・10年債入札
独・10年債入札
英・30年インフレ連動債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 11/7の強弱材料 11/ 7 08:27
- 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米貿易収支、中貿易収支など 11/ 7 06:30
- 11/6の強弱材料 11/ 6 08:34
- 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、独製造業受注、欧ユーロ圏サービス業PMIなど 11/ 6 06:30
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など 11/ 3 06:30