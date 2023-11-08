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今日の注目スケジュール：独CPI、欧ユーロ圏小売売上高、欧ユーロ圏財務相会合など

2023年11月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独CPI、欧ユーロ圏小売売上高、欧ユーロ圏財務相会合など
＜国内＞
14:00　景気一致指数(9月)　114.7　114.6
14:00　景気先行CI指数(9月)　108.7　109.2
15:00　コール市場残高(10月、日本銀行)


DAIWA CYCLEが東証グロースに新規上場(公開価格:1610円)


＜海外＞
16:00　独・CPI(10月)　　0％
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(9月)　　-1.2％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(10月)　　0.45％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.45％
20:30　ブ・基礎的財政収支(9月)　137億レアル　-228億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(9月)　　59.9％
21:00　ブ・小売売上高(9月)　　-0.2％
24:00　米・卸売在庫(9月)　　0％


欧・ユーロ圏財務相会合

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

米・10年債入札

独・10年債入札

英・30年インフレ連動債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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