*06:30JST 今日の注目スケジュール：独CPI、欧ユーロ圏小売売上高、欧ユーロ圏財務相会合など

＜国内＞

14:00 景気一致指数(9月) 114.7 114.6

14:00 景気先行CI指数(9月) 108.7 109.2

15:00 コール市場残高(10月、日本銀行)



DAIWA CYCLEが東証グロースに新規上場(公開価格:1610円)



＜海外＞

16:00 独・CPI(10月) 0％

19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(9月) -1.2％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(10月) 0.45％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.45％

20:30 ブ・基礎的財政収支(9月) 137億レアル -228億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(9月) 59.9％

21:00 ブ・小売売上高(9月) -0.2％

24:00 米・卸売在庫(9月) 0％



欧・ユーロ圏財務相会合

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

米・10年債入札

独・10年債入札

英・30年インフレ連動債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》