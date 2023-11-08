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NY外為：ドル伸び悩む、米3年債入札後も債券相場堅調
記事提供元：フィスコ
*03:13JST NY外為：ドル伸び悩む、米3年債入札後も債券相場堅調
米財務省は480億ドル規模の3年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.701％。テイルはマイナス0.1BP。応札倍率は2.67倍と、過去6回入札平均の2.79倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は64.6％と、過去6回入札平均の65％を下回った。
結果を受けて米国債相場は引き続き堅調。10年債利回りは4.578％の低水準で推移した。ドルも伸び悩み。ドルは朝方150円69銭まで上昇後は150円47銭へじり安推移した。《KY》
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