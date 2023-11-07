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7日の日本国債市場概況：債券先物は144円34銭で終了
*17:16JST 7日の日本国債市場概況：債券先物は144円34銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年12月限
寄付144円29銭 高値144円38銭 安値144円22銭 引け144円34銭
売買高総計18965枚
2年 454回 0.124％
5年 162回 0.427％
10年 372回 0.876％
20年 186回 1.627％
債券先物12月限は、144円29銭で取引を開始。米国の国債入札を控え金利上昇にともなう売りが先行し、144円22銭まで下げた。その後、米金利が上げ渋り、日経平均株価が下げ幅を拡大するなかで買いが優勢になり、144円38銭まで上げた。現物債の取引では、2年債と20年債が買われ、5年債と10年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.93％、10年債は4.65％、30年債は4.82％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.74％、英国債は4.35％、オーストラリア10年債は4.69％、NZ10年債は5.20％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・19:00 ユーロ圏・9月生産者物価指数（前年比予想：-12.5％、8月：-11.5％）
・21:30 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁TVインタビュー
・22:00 グールズビー米シカゴ連銀総裁TVインタビュー
・22:30 米・9月貿易収支（予想：-598億ドル、8月：-583億ドル）
・22:30 カナダ・9月貿易収支（予想：+10.0億加ドル、8月：+7.2億加ドル）
・23:15 バー米FRB副議長(銀行監督担当)講演（金融テクノロジー関連）
・23:50 シュミッド米カンザスシティー連銀総裁開会あいさつ（エネルギー関連会議）
・24:00 ウォラー米FRB理事講演（セントルイス連銀主催会議、経済データ関連）
・02:00 ウィリアムズNY連銀総裁討論会司会（NY経済クラブ主催会合）
・03:00 米財務省・3年債入札
・03:25 ローガン米ダラス連銀総裁座談会参加（エネルギー関連会議）
・05:00 米・9月消費者信用残高（予想：+95.00億ドル、8月：-156.28億ドル）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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