*08:27JST 11/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32708.48、+758.59）

・NYダウは上昇（34095.86、+34.54）

・ナスダック総合指数は上昇（13518.78、+40.50）

・1ドル＝150.00-10円

・VIX指数は低下（14.89、-0.02）

・米原油先物は上昇（80.82、+0.31）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（32600、大阪比-70）

・SOX指数は下落（3444.89、-9.67）

・米長期金利は上昇

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・毎月勤労統計（9月）

・家計調査（9月）

・10年物物価連動国債入札

・車名別新車販売（10月）

・衆院本会議

・中国外貨準備高（10月）

・中国貿易収支（10月）

・主要7カ国（G7）外相会合（8日まで）

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・スイス失業率（10月）

・独鉱工業生産指数（9月）

・ユーロ圏生産者物価指数（9月）

・英10年物国債入札

・ブラジル中央銀行が金融政策委員会議事録公表

・ブラジル融資残高（9月）

・ブラジルローン残高（9月）

・ブラジル個人ローン・デフォルト率（9月）

・カナダ貿易収支（9月）

・米貿易収支（9月）

・米消費者信用残高（9月）

・米カンザスシティー連銀総裁が講演

・米ダラス連銀総裁が座談会に参加

・米ダラス連銀総裁が講演

・米3年物国債入札《ST》