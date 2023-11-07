*07:38JST NY金：弱含みで1988.60ドル、米長期金利の反発を意識した売りが入る

NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：1988.60 ↓10.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－10.60ドルの1988.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1985.80－2000.10ドル。アジア市場の序盤に2000.10ドルまで買われたが、米長期金利の反発を受けて1985.80ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に1986ドルを挟んだ水準で推移。《CS》