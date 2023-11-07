関連記事
今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米貿易収支、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米貿易収支、中貿易収支など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(9月) 0.7％ 0.8％
08:30 実質賃金総額(9月) -2.8％
08:30 家計支出(9月) -2.6％ -2.5％
G7外相会合(8日まで)
＜海外＞
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.35％ 4.10％
15:45 スイス・失業率(10月) 2.0％
16:00 独・鉱工業生産指数(9月) -0.2％
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(9月) -11.5％
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
20:30 ブ・融資残高(9月) 5兆5240億レアル
20:30 ブ・ローン残高(9月) 1.1％
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(9月) 6.1％
22:30 加・貿易収支(9月) 7.2億加ドル
22:30 米・貿易収支(9月) -605億ドル -583億ドル
29:00 米・消費者信用残高(9月) 100.00億ドル -156.28億ドル
中・外貨準備高(10月) 3兆1150億7千万ドル
中・貿易収支(10月) 842.0億ドル 777.1億ドル
米・カンザスシティー連銀総裁が講演
米・ダラス連銀総裁が座談会に参加
米・ダラス連銀総裁が講演
韓・伊大統領が訪問(9日まで)
米・3年債入札
英・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 11/6の強弱材料 11/ 6 08:34
- 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、独製造業受注、欧ユーロ圏サービス業PMIなど 11/ 6 06:30
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など 11/ 3 06:30
- 11/2の強弱材料 11/ 2 08:37
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注など 11/ 2 06:30