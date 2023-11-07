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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米貿易収支、中貿易収支など

2023年11月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米貿易収支、中貿易収支など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(9月)　0.7％　0.8％
08:30　実質賃金総額(9月)　　-2.8％
08:30　家計支出(9月)　-2.6％　-2.5％


G7外相会合(8日まで)


＜海外＞
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.35％　4.10％
15:45　スイス・失業率(10月)　　2.0％
16:00　独・鉱工業生産指数(9月)　　-0.2％
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(9月)　　-11.5％
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
20:30　ブ・融資残高(9月)　　5兆5240億レアル
20:30　ブ・ローン残高(9月)　　1.1％
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(9月)　　6.1％
22:30　加・貿易収支(9月)　　7.2億加ドル
22:30　米・貿易収支(9月)　-605億ドル　-583億ドル
29:00　米・消費者信用残高(9月)　100.00億ドル　-156.28億ドル


中・外貨準備高(10月)　　3兆1150億7千万ドル

中・貿易収支(10月)　842.0億ドル　777.1億ドル

米・カンザスシティー連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁が座談会に参加

米・ダラス連銀総裁が講演

韓・伊大統領が訪問(9日まで)

米・3年債入札

英・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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