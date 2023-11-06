*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか水産・農林業、銀行業、倉庫・運輸関連業、医薬品なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか機械、輸送用機器、電気機器、サービス業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 非鉄金属 ／ 1,131.34 ／ 5.14

2. 機械 ／ 2,631.45 ／ 3.68

3. 輸送用機器 ／ 4,478.76 ／ 2.97

4. 電気機器 ／ 3,977.7 ／ 2.74

5. サービス業 ／ 2,671.99 ／ 2.71

6. 精密機器 ／ 10,136.61 ／ 2.57

7. 不動産業 ／ 1,720.95 ／ 2.30

8. 卸売業 ／ 3,255.2 ／ 2.25

9. その他金融業 ／ 903.28 ／ 2.25

10. 鉄鋼 ／ 741.41 ／ 2.24

11. ゴム製品 ／ 4,250.66 ／ 2.11

12. 繊維業 ／ 664.81 ／ 1.87

13. ガラス・土石製品 ／ 1,261.87 ／ 1.84

14. 電力・ガス業 ／ 496.9 ／ 1.82

15. 金属製品 ／ 1,286.77 ／ 1.80

16. 空運業 ／ 237.06 ／ 1.69

17. 化学工業 ／ 2,350.64 ／ 1.64

18. 情報・通信業 ／ 5,295.95 ／ 1.64

19. その他製品 ／ 4,229.25 ／ 1.43

20. 証券業 ／ 473.32 ／ 1.33

21. 食料品 ／ 2,222.78 ／ 1.29

22. 保険業 ／ 1,736.4 ／ 1.07

23. 小売業 ／ 1,604.99 ／ 1.01

24. 建設業 ／ 1,543.27 ／ 0.66

25. パルプ・紙 ／ 545.89 ／ 0.50

26. 陸運業 ／ 2,099.08 ／ 0.20

27. 石油・石炭製品 ／ 1,341.51 ／ 0.17

28. 鉱業 ／ 619.34 ／ -0.09

29. 医薬品 ／ 3,428.95 ／ -0.40

30. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,503.98 ／ -0.79

31. 銀行業 ／ 264.94 ／ -2.06

32. 水産・農林業 ／ 515.99 ／ -2.85

33. 海運業 ／ 1,341.18 ／ -5.21《CS》