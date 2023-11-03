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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(文化の日)
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(10月) 50.2
10:45 中・財新総合PMI(10月) 50.9
14:00 印・サービス業PMI(10月) 61.0
14:00 印・総合PMI(10月) 61.0
16:00 独・貿易収支(9月) 166億ユーロ
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(10月) 0.29％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(9月) 6.4％
21:30 加・失業率(10月) 5.5％
21:30 米・非農業部門雇用者数(10月) 16.8万人 33.6万人
21:30 米・失業率(10月) 3.8％ 3.8％
21:30 米・平均時給(10月) 4.0％ 4.2％
23:00 米・ISM非製造業景況指数(10月) 53.0 53.6
中・経常収支速報(7-9月) 647億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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