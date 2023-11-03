ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など

2023年11月3日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、米非農業部門雇用者数、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(文化の日)


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(10月)　　50.2
10:45　中・財新総合PMI(10月)　　50.9
14:00　印・サービス業PMI(10月)　　61.0
14:00　印・総合PMI(10月)　　61.0
16:00　独・貿易収支(9月)　　166億ユーロ
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(10月)　　0.29％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(9月)　　6.4％
21:30　加・失業率(10月)　　5.5％
21:30　米・非農業部門雇用者数(10月)　16.8万人　33.6万人
21:30　米・失業率(10月)　3.8％　3.8％
21:30　米・平均時給(10月)　4.0％　4.2％
23:00　米・ISM非製造業景況指数(10月)　53.0　53.6


中・経常収支速報(7-9月)　　647億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る