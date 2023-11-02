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Finatext 大幅に反発、東芝データと電子レシートを用いた機関投資家向け分析サービス開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:43JST <4419> Finatext 601 +27
大幅に反発。グループ会社のナウキャスト（東京都千代田区）と東芝＜6502＞子会社の東芝データ（東京都港区）が電子レシートデータを用いた機関投資家向け分析サービスを開始すると発表している。東芝グループの電子レシートサービス「スマートレシート」の会員約150万人の購買統計データを活用し、ナウキャストが企業の売上を予測する。様々な販売チャネルでの購買行動を捕捉することで、高精度な分析が可能になるという。《ST》
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