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窪田製薬HD 大幅に反発、米で在宅・遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器「PBOS」に関する特許取得／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:03JST <4596> 窪田製薬HD 75 +4
大幅に反発。米子会社のクボタビジョン・インクが米特許商標庁から在宅・遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器「PBOS」に関する特許を取得したと発表している。窪田製薬ホールディングスは、ウェット型加齢黄斑変性や糖尿病黄斑浮腫等の網膜疾患の患者が在宅や遠隔で網膜の状態を測定する超小型モバイルOCTを開発しており、現在は米食品医薬品局（FDA）未承認の治験用医療機器として臨床試験を実施している。《ST》
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