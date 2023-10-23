*15:37JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ

石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、鉄鋼、卸売業、機械、海運業なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、食料品も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,489.32 ／ 0.99

2. 水産・農林業 ／ 515.49 ／ 0.38

3. 食料品 ／ 2,067.76 ／ 0.22

4. 電力・ガス業 ／ 459.08 ／ -0.05

5. パルプ・紙 ／ 528.78 ／ -0.19

6. その他製品 ／ 4,024.62 ／ -0.38

7. 空運業 ／ 224.21 ／ -0.38

8. 化学工業 ／ 2,210.07 ／ -0.39

9. 小売業 ／ 1,516.88 ／ -0.49

10. 不動産業 ／ 1,644.26 ／ -0.54

11. 証券業 ／ 438.34 ／ -0.54

12. 輸送用機器 ／ 4,215.96 ／ -0.56

13. その他金融業 ／ 874.06 ／ -0.57

14. 建設業 ／ 1,456.95 ／ -0.59

15. 銀行業 ／ 256.89 ／ -0.66

16. 金属製品 ／ 1,208.29 ／ -0.75

17. 陸運業 ／ 1,971.26 ／ -0.76

18. 保険業 ／ 1,646.98 ／ -0.78

19. ゴム製品 ／ 4,134.83 ／ -0.84

20. 情報・通信業 ／ 5,060.97 ／ -0.85

21. サービス業 ／ 2,453.4 ／ -0.90

22. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,413.93 ／ -0.93

23. 精密機器 ／ 9,418.08 ／ -0.95

24. 繊維業 ／ 633.19 ／ -1.00

25. 非鉄金属 ／ 1,041.88 ／ -1.07

26. 電気機器 ／ 3,731.79 ／ -1.13

27. ガラス・土石製品 ／ 1,181.43 ／ -1.15

28. 海運業 ／ 1,422.79 ／ -1.18

29. 機械 ／ 2,488.28 ／ -1.20

30. 卸売業 ／ 3,071.25 ／ -1.55

31. 鉄鋼 ／ 707.88 ／ -2.22

32. 鉱業 ／ 618.31 ／ -2.48

33. 石油・石炭製品 ／ 1,284.79 ／ -2.79《CS》