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東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ
石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、鉄鋼、卸売業、機械、海運業なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、食料品も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 医薬品 ／ 3,489.32 ／ 0.99
2. 水産・農林業 ／ 515.49 ／ 0.38
3. 食料品 ／ 2,067.76 ／ 0.22
4. 電力・ガス業 ／ 459.08 ／ -0.05
5. パルプ・紙 ／ 528.78 ／ -0.19
6. その他製品 ／ 4,024.62 ／ -0.38
7. 空運業 ／ 224.21 ／ -0.38
8. 化学工業 ／ 2,210.07 ／ -0.39
9. 小売業 ／ 1,516.88 ／ -0.49
10. 不動産業 ／ 1,644.26 ／ -0.54
11. 証券業 ／ 438.34 ／ -0.54
12. 輸送用機器 ／ 4,215.96 ／ -0.56
13. その他金融業 ／ 874.06 ／ -0.57
14. 建設業 ／ 1,456.95 ／ -0.59
15. 銀行業 ／ 256.89 ／ -0.66
16. 金属製品 ／ 1,208.29 ／ -0.75
17. 陸運業 ／ 1,971.26 ／ -0.76
18. 保険業 ／ 1,646.98 ／ -0.78
19. ゴム製品 ／ 4,134.83 ／ -0.84
20. 情報・通信業 ／ 5,060.97 ／ -0.85
21. サービス業 ／ 2,453.4 ／ -0.90
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,413.93 ／ -0.93
23. 精密機器 ／ 9,418.08 ／ -0.95
24. 繊維業 ／ 633.19 ／ -1.00
25. 非鉄金属 ／ 1,041.88 ／ -1.07
26. 電気機器 ／ 3,731.79 ／ -1.13
27. ガラス・土石製品 ／ 1,181.43 ／ -1.15
28. 海運業 ／ 1,422.79 ／ -1.18
29. 機械 ／ 2,488.28 ／ -1.20
30. 卸売業 ／ 3,071.25 ／ -1.55
31. 鉄鋼 ／ 707.88 ／ -2.22
32. 鉱業 ／ 618.31 ／ -2.48
33. 石油・石炭製品 ／ 1,284.79 ／ -2.79《CS》
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