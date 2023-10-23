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ＤＥＬＴＡ－Ｐ　一時ストップ高、新株最大55万5000株など発行、調達資金12億円を研究開発費に充当／新興市場スナップショット

2023年10月23日 12:48

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記事提供元：フィスコ

*12:48JST <4598> ＤＥＬＴＡ－Ｐ 891 +90
一時ストップ高。第三者割当で新株5億円分（最大55万5000株、割当先は日本ケミファ＜4539＞）と新株予約権1万0800個（潜在株式数108万株）を発行すると発表している。調達資金の約12.1億円は、末期の膵臓癌を対象とした経口剤「DFP-17729」の臨床第1／2相試験及び次臨床試験の研究開発費（6.50億円）、膵臓癌・胃がんの手術後の再発防止を目的とした経口剤「DFP-11207」の臨床第2相試験の研究開発費（1.80億円）などに充てる。《ST》

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