「O」から始まるカジュアルな表現: イギリス英語のスラング特集 (14)

今回紹介する表現は、非常にカジュアルなイギリス英語のスラングだ。フォーマルな場にはあまりふさわしくないが、イギリスらしさが感じられるスラングとして知っておく価値はあるだろう。

【こちらも】イギリス英語のスラング特集 (13) アメリカでは聞かないイギリスらしいフレーズ

■On the pull

「on the pull」の意味を端的に言えば、「性行為の相手を求めて」とでもなるだろう。またその意味で、異性(もしくは同性)を口説くという文脈で使われるフレーズだ。

・He's always on the pull whenever he goes to a club.

(彼はクラブに行くたびにいつも女性を口説いている)

ここでの「pull」はイギリス特有の表現で、動詞としては「seduce」(誘惑する)や「pick up」(ナンパする)の意味に近い。「He tried to pull her at the party.」(彼はパーティーで彼女を口説こうとした)のような感じだ。イギリスでは、1960年代からこのような意味で「pull」が使われ始めたようだが、アメリカでは一般的な用法ではない。

なお言葉通りの意味では、「on the pull」は性的なパートナーを見つけることを目的とした外出を指すが、必ずしも額面通りの意図があるとは限らないようだ。楽しい夜を過ごすための言い回しの一種として、軽い冗談やユーモアとして用いられることもある。ただし、親しい友人間で用いられる非常にカジュアルな表現なので、フォーマルな状況では避けるべきだろう。

・Are you going out on the pull tonight?

(今夜は口説きに行くの?)

■Over-egg the pudding

「over-egg the pudding」とは、何かを大袈裟にやり過ぎたり、過剰にやり過ぎたりしてしまった結果、本来の目的を損なってしまうような行動を表す際に用いられるスラングである。「Don’t over-egg the pudding.」(やり過ぎるなよ)のように、動詞として用いられる。

「over-egg the pudding」という字面からもわかるように、「プディングに卵を使い過ぎる」という意味から派生した表現だ、との説がある。ただしこの場合の「pudding」は、我々がイメージするプリンではなく、シュークリームの皮のようなもっちりした食感が特徴のヨークシャープディングを指している。

ヨークシャープディングは小麦粉と卵、牛乳で作るのだが、これら3つの材料のバランスがポイントで、卵ばかりたくさん使ってもうまく膨らまない。つまり、「よかれと思って卵をたくさん使った結果、プディングがうまく膨らまない」ことから、「やり過ぎた結果、本来の目的を損なう」という意味が生まれたわけだ。「必要以上にやり過ぎる」といった意味で、おもに話し言葉で使われるスラングだ。

・She always over-eggs the pudding when telling stories about her travels.

(彼女は旅行の話をする時いつも大袈裟に話す)(記事:ムロタニハヤト・記事一覧を見る)