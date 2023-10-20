ＰＯＰＥＲ　上場来安値、23年10月期の営業利益予想を下方修正、一部学習塾の売上が期ずれ／新興市場スナップショット

*12:57JST <5134> ＰＯＰＥＲ 602 -33

上場来安値。23年10月期の営業損益予想を従来の0.72億円の黒字から0.35億円の黒字（前期実績0.20億円の赤字）に下方修正している。一部の大手学習塾の売上が仕様変更等の影響で来期にずれ込むほか、大手学習塾の解約、新規大手学習塾の課金開始時期が来期となる案件が増加したため。販管費は当初予想の6.11億円を下回る5.73億円に抑制できるものの、売上高の下振れ（9.03億円から8.27億円に下方修正）を補いきれない見通し。《ST》