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NY原油：続伸で88.37ドル、時間外取引で一段高

2023年10月20日 07:37

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記事提供元：フィスコ

*07:37JST NY原油：続伸で88.37ドル、時間外取引で一段高
NY原油先物12月限は続伸(NYMEX原油12月限終値：88.37　↑1.10)。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.10ドルの88.37ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは85.44ドル-89.54ドル。ロンドン市場で85.44ドルまで売られた後、米国市場の前半にかけて87ドル台を回復。中東情勢の悪化を警戒した買いが再び強まり、通常取引終了後の時間外取引で89.54ドルまで一段高となった。《CS》

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