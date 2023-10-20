*07:37JST NY原油：続伸で88.37ドル、時間外取引で一段高

NY原油先物12月限は続伸(NYMEX原油12月限終値：88.37 ↑1.10)。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.10ドルの88.37ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは85.44ドル-89.54ドル。ロンドン市場で85.44ドルまで売られた後、米国市場の前半にかけて87ドル台を回復。中東情勢の悪化を警戒した買いが再び強まり、通常取引終了後の時間外取引で89.54ドルまで一段高となった。《CS》