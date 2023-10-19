*17:10JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は144円61銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付144円83銭 高値144円84銭 安値144円55銭 引け144円61銭

売買高総計21220枚

2年 453回 0.073％

5年 162回 0.362％

10年 372回 0.829％

20年 185回 1.618％

債券先物12月限は、144円83銭で取引を開始。中東情勢の緊迫化による原油高やNY連銀総裁の「政策金利は当面高水準で維持する必要」との発言で米金利が上昇したほか、日銀の早期政策修正観測の浮上により売りが優勢になり、144円84銭から144円55銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は5.24％、10年債は4.96％、30年債は5.05％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.94％、英国債は4.70％、オーストラリア10年債は4.78％、NZ10年債は5.56％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:00 ユーロ圏・8月経常収支（7月：+209億ユーロ）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件、前回：20.9万件）

・21:30 米・10月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：-7.0、9月：-13.5）

・22:00 ジェファーソン米FRB理事歓迎あいさつ（FRB中銀会議）

・23:00 米・9月中古住宅販売件数（予想：389万戸、8月：404万戸）

・23:00 米・9月景気先行指数（前月比予想：-0.4％、8月：-0.4％）

・01:00 パウエル米FRB議長講演（NY経済クラブ）

・02:20 グールズビー米シカゴ連銀総裁質疑応答

・02:30 バー米FRB副議長(銀行監督担当)講演（ストレステスト関連）

・05:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁講演

・06:30 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁講演（経済見通し）

・07:40 ローガン米ダラス連銀総裁講演（ニューヨーク大学）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》