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ツバキナカシマ　大幅反落、第三者割当によるCB・新株予約権発行で潜在的な希薄化嫌気

2023年10月19日 10:52

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記事提供元：フィスコ

*10:52JST ツバキナカシマ---大幅反落、第三者割当によるCB・新株予約権発行で潜在的な希薄化嫌気
ツバキナカシマ＜6464＞は大幅反落。第三者割当による新株予約権、並びにCBの発行を発表している。調達額は約150億円で、製品の増産、品質向上及び収益力の向上のための資金に充当するもよう。割当先は、今回事業提携を行うアドバンテッジアドバイザーズの傘下企業。新株予約権、CBともに当初行使価額は796円であり、同価額ですべて権利行使された場合、増加する株式数は発行済株式数の45.30％となる。潜在的な希薄化を懸念する動きが先行。《ST》

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