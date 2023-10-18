ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ハイアス　ストップ高買い気配、「ニンジャ☆パーク」運営企業を子会社化、取得価額3.76億円／新興市場スナップショット

2023年10月18日 12:45

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:45JST <6192> ハイアス 105 カ -
ストップ高買い気配。スポーツ型アミューズメントパーク施設「ニンジャ☆パーク」を運営するゴールドエッグス（東京都港区）の全株式を取得し、子会社化すると発表している。取得価額は3.76億円で、異動後の議決権所有割合は100％。ゴールドエッグスの主な顧客である家族世帯へのアプローチのほか、住まい体験の拡充を通じたマーケティングの強化が目的。24年9月期の業績に与える影響は精査中としている。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る