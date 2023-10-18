関連記事
ハイアス ストップ高買い気配、「ニンジャ☆パーク」運営企業を子会社化、取得価額3.76億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:45JST <6192> ハイアス 105 カ -
ストップ高買い気配。スポーツ型アミューズメントパーク施設「ニンジャ☆パーク」を運営するゴールドエッグス（東京都港区）の全株式を取得し、子会社化すると発表している。取得価額は3.76億円で、異動後の議決権所有割合は100％。ゴールドエッグスの主な顧客である家族世帯へのアプローチのほか、住まい体験の拡充を通じたマーケティングの強化が目的。24年9月期の業績に与える影響は精査中としている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- アディッシュ ストップ高買い気配、「岸田首相、ライドシェア導入検討表明で調整」報道で物色／新興市場スナップショット 10/18 12:33
- ホープ 大幅に続伸、24年3月期上期営業利益予想を上方修正、広告媒体販売など好調／新興市場スナップショット 10/18 09:44
- 松屋R&D 大幅に4日ぶり反発、24年3月期の営業利益予想を上方修正、血圧計腕帯などの受注増加／新興市場スナップショット 10/18 09:32
- オープンワーク 大幅に続伸、1対4の株式分割、基準日は11月1日／新興市場スナップショット 10/18 09:22
- 日本ホスピス 大幅に3日ぶり反発、東京都杉並区の介護付き有料老人ホームの運営引継ぎ／新興市場スナップショット 10/17 14:22