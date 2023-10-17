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10/17の強弱材料
*08:23JST 10/17
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33984.54、+314.25）
・ナスダック総合指数は上昇（13567.98、+160.75）
・1ドル＝149.50-60円
・シカゴ日経先物は上昇（31960、大阪比+280）
・SOX指数は上昇（3502.51、+49.54）
・VIX指数は低下（17.21、-2.11）
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（31659.03、-656.96）
・米原油先物は下落（86.66、-1.03）
・米長期金利は上昇
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・第3次産業活動指数（8月）
・20年物国債入札
・国内最大級のIT展示会「CEATEC2023」開幕（20日まで）
・ケイファーマが新規上場
・NZ消費者物価指数（10-12月）
・オーストラリア準備銀行理事会の議事要旨（10月3日開催分）
・中国一帯一路フォーラム（18日まで）
・独ZEW期待指数（10月）
・独2年物国債入札
・欧州連合（EU）財務相理事会
・英失業率（9月）
・英ILO失業率（3カ月）（6-8月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（10月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（8月）
・カナダ消費者物価指数（9月）
・米小売売上高（9月）
・米鉱工業生産指数（9月）
・米設備稼働率（9月）
・米NAHB住宅市場指数（10月）
・米企業在庫（8月）
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（8月）
・米ニューヨーク連銀総裁が討論会で司会
・米リッチモンド連銀総裁が講演
・バンクオブアメリカ、ロッキードマーチン、ゴールドマンサックスなど決算発表《ST》
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