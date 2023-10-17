10/17の強弱材料

*08:23JST 10/17

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33984.54、+314.25）

・ナスダック総合指数は上昇（13567.98、+160.75）

・1ドル＝149.50-60円

・シカゴ日経先物は上昇（31960、大阪比+280）

・SOX指数は上昇（3502.51、+49.54）

・VIX指数は低下（17.21、-2.11）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（31659.03、-656.96）

・米原油先物は下落（86.66、-1.03）

・米長期金利は上昇

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・第3次産業活動指数（8月）

・20年物国債入札

・国内最大級のIT展示会「CEATEC2023」開幕（20日まで）

・ケイファーマが新規上場

・NZ消費者物価指数（10-12月）

・オーストラリア準備銀行理事会の議事要旨（10月3日開催分）

・中国一帯一路フォーラム（18日まで）

・独ZEW期待指数（10月）

・独2年物国債入札

・欧州連合（EU）財務相理事会

・英失業率（9月）

・英ILO失業率（3カ月）（6-8月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-10）（10月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（8月）

・カナダ消費者物価指数（9月）

・米小売売上高（9月）

・米鉱工業生産指数（9月）

・米設備稼働率（9月）

・米NAHB住宅市場指数（10月）

・米企業在庫（8月）

・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（8月）

・米ニューヨーク連銀総裁が討論会で司会

・米リッチモンド連銀総裁が講演

・バンクオブアメリカ、ロッキードマーチン、ゴールドマンサックスなど決算発表《ST》