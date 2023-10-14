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NY金：大幅高、中東情勢の一段の悪化を警戒した買いが入る
記事提供元：フィスコ
*06:41JST NY金：大幅高、中東情勢の一段の悪化を警戒した買いが入る
COMEX金12月限終値：1941.50 ↑58.50
13日のNY金先物12月限は大幅高。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋58.50ドル（+3.11％）の1941.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1881.50－1944.30ドル。アジア市場の序盤に1881.50ドルまで下げたが、中東情勢の一段の悪化を警戒した買いが入ったことで反転、上昇。ロンドン市場で1900ドルを突破し、米国市場の後半にかけて1944.30ドルまで一段高となった。長期金利の低下も材料視されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に1942ドルを挟んだ水準で推移。《MK》
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