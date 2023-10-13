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ネットスターズ 一時ストップ高、藤田観光にホテル向け決済プラットフォーム提供、11月から本格導入／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:57JST <5590> ネットスターズ 1014 +92
一時ストップ高。藤田観光＜9722＞にホテル向け決済プラットフォームを提供すると発表している。本格的な導入は11月1日からで、藤田観光の全ホテルでの運用を目指す。世界的に決済ソリューションを提供するWorldpay from FISの日本法人と協力する。バーチャルカード番号（VCN）を使って請求・支払い業務に特化した海外のトラベルエージェントと国内ホテルをつなぐプラットフォームの開発・提供は、日本で初めてという。《ST》
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