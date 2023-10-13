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NY金：反落で1883.00ドル、米長期金利の上昇やドル高を嫌気
記事提供元：フィスコ
*07:32JST NY金：反落で1883.00ドル、米長期金利の上昇やドル高を嫌気
NY金先物12月限は反落（COMEX金12月限終値：1883.00 ↓4.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－4.30ドルの1883.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1880.60－1898.30ドル。米国市場の序盤にかけて1898.30ドルまで買われたが、長期金利の上昇やドル高を嫌気した売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で1880.60ドルまで反落。《CS》
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