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NY金：反落で1883.00ドル、米長期金利の上昇やドル高を嫌気

2023年10月13日 07:32

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記事提供元：フィスコ

*07:32JST NY金：反落で1883.00ドル、米長期金利の上昇やドル高を嫌気
NY金先物12月限は反落（COMEX金12月限終値：1883.00　↓4.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－4.30ドルの1883.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1880.60－1898.30ドル。米国市場の序盤にかけて1898.30ドルまで買われたが、長期金利の上昇やドル高を嫌気した売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で1880.60ドルまで反落。《CS》

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