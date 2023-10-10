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モルフォ　大幅に4日続伸、i-PROと事業提携、介護福祉業界向けに業務効率化システム提供／新興市場スナップショット

2023年10月10日 12:54

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記事提供元：フィスコ

*12:54JST <3653> モルフォ 1157 +24
大幅に4日続伸。グループ企業のモルフォAIソリューションズ（東京都千代田区）がセンシングソリューションを展開するi-PRO（東京都港区）と事業提携したと発表している。人手不足が深刻な介護福祉業界向けに業務効率化のためのシステムを提供する。第1弾として、介護福祉施設のスタッフ巡回頻度の削減や施設内トラブルの早期解決を目的とした「転倒検知・みまもりパッケージ i-PRO Remo. with モルフォ」の提案を開始する。《ST》

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