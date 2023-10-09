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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、中資金調達総額、モロッコIMF・世界銀行年次総会など

2023年10月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、中資金調達総額、モロッコIMF・世界銀行年次総会など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(スポーツの日)


＜海外＞
15:00　独・鉱工業生産指数(8月)　　-0.8％
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　15.91億ドル


中・資金調達総額(9月、15日までに)　3兆8000億元　3兆1237億元

中・マネーサプライ(9月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(9月、15日までに)　2兆5000億元　1兆3580億元

米・バー連邦準備制度理事会(FRB)副議長が講演

米・ダラス連銀総裁が講演

米・ジェファーソンFRB副議長が講演

モロッコ・国際通貨基金(IMF)・世界銀行年次総会(15日まで)

米・債券市場は祝日のため休場(コロンブスデー)

ノーベル経済学賞発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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