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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、中資金調達総額、モロッコIMF・世界銀行年次総会など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、中資金調達総額、モロッコIMF・世界銀行年次総会など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(スポーツの日)
＜海外＞
15:00 独・鉱工業生産指数(8月) -0.8％
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(先週) 15.91億ドル
中・資金調達総額(9月、15日までに) 3兆8000億元 3兆1237億元
中・マネーサプライ(9月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(9月、15日までに) 2兆5000億元 1兆3580億元
米・バー連邦準備制度理事会(FRB)副議長が講演
米・ダラス連銀総裁が講演
米・ジェファーソンFRB副議長が講演
モロッコ・国際通貨基金(IMF)・世界銀行年次総会(15日まで)
米・債券市場は祝日のため休場(コロンブスデー)
ノーベル経済学賞発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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