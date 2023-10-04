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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
記事提供元：フィスコ
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。相場不透明感にオプション買いが加速した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.02％⇒9.77％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.48％⇒9.75％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.57％⇒9.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.50％⇒9.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.11％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.06％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.96％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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