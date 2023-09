ポーター新作バッグ「オール」ポーチをカスタムできるバックパックや2WAYトート

ポーター(PORTER)は、新作「オール(ALL)」シリーズのバッグなどを、ポーター 表参道ほか取扱店舗にて発売。発売時期は、決まり次第発表される。

ポーチをカスタムしながら使えるバッグシリーズ「オール」

新作「オール」は、好みやシーンに合わせてカスタマイズできるバッグのシリーズ。メイン素材にはナイロンを高密度に織り上げたオリジナル生地、裏地には綿ボンディング加工を施したナイロンリップストップを採用し、なじみの良い柔らかな質感に仕上げたバックパックやトートバッグ、ウエストバッグなどを展開する。カラーはそれぞれブラック、ベージュの2色展開だ。

ペットボトルや小物を収納できる着脱可能なポーチ付き

各バッグには、カードやワイヤレスイヤホンなど身の回りの小物や、ペットボトルを収納できるポーチが付属されている。ポーチは着脱可能な仕様となっており、必要に応じてバッグから取り外し、単体使いすることもできる。

3つのポーチを付属するデイパックや大容量バックパック

大容量のアリスパックやデイパックには、500mlペットボトル対応のドリンクホルダー型ポーチ、ポケット型ポーチ、カードケース型ポーチの3種類が付属。デイパックはフロント面に収納に便利なポケットを複数備えている他、メイン収納部には14インチのパソコンを収納できるポケットを備えるなどデイリーユースに嬉しいディテールが随所にあしらわれている。

フレキシブルに使えるトートバッグやウエストバッグも

一方、手持ちと肩掛けの両方で使える2WAY バケットトートや、口紐を絞って巾着バッグとしても使える扇形のスカーフトート、斜め掛けできるウエストバッグには、350ml ペットボトルが収まるドリンクホルダー型ポーチとポケット型ポーチの2つを付属。様々なスタイルに合わせ、フレキシブルに使えるバッグが揃う。

【詳細】

ポーター新作「オール」シリーズ

発売日:2023年9月27日(水) ※発売延期、新しい発売日は決まり次第発表。

展開店舗:ポーター 表参道・東京・大阪、ポータースタンド 新宿・品川・京都、クラチカ バイ ポーター 丸の内・渋谷・上野・横浜・仙台・福岡、クロークルーム バイ ポーター 阪急うめだ本店・福岡、POTR 札幌・新宿・横浜・阿部野、その他取り扱い店舗、吉田カバンオフィシャルオンラインストア(12:00~発売)

・ALICE PACK with POUCHES 73,700円

・DAYPACK with POUCHES 68,200円

・2WAY BUCKET TOTE with POUCHES 48,950円

・SCARF TOTE with POUCHES 34,650円

・WAIST BAG with POUCHES 34,100円

【問い合わせ先】

株式会社 吉田

TEL:03-3862-1021