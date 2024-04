「ミュウミュウ」がWOMEN’S TALES 最新作の上映会を東京で開催

「ミュウミュウ(Miu Miu)」が、2024年4月5日に「Women’s Tales(女性たちの物語)」第27弾「I AM THE BEAUTY OF YOUR BEAUTY, I AM THE FEAR OF YOUR FEAR」の上映会を東京シネスイッチ銀座で開催した。この最新作は3月に上海で初公開され、マレーシアのタン・チュイムイ監督が制作に携わった。上映会では小説家・詩人の川上未映子さんと映画評論家の立田敦子さんによるトークセッションを行った。







同ブランドのアンバサダーであるTWICEのMOMOさんや俳優の赤楚衛二さんら「ミュウミュウ」の最新コレクションを身に纏ったセレブリティたちが上映会に出席した。上映会の後には、東京エディション銀座でDJを招いて華やかなカクテルパーティも行われた。

























「ミュウミュウ」が2011年より展開しているショートフィルムプロジェクト「Women’s Tales(女性たちの物語)」は、女性監督が撮影を担当し、女性ならではの感性で魅力的で幻想的な世界を描き出している。これまでに発表された27本のショートフィルムはそれぞれが異なる映画的な世界観を表現し、各フィルムが共通して問いかけているのは、時代を越えた普遍的なテーマだ。







「女性たちの物語」では、出演女優やモデルだけでなく、「ミュウミュウ」のコレクションがストーリーに深く関わっている。ミュウミュウのウェアはストーリーを強調したり、矛盾性を示したりすることでストーリーを牽引する役割を果たしている。女性たちの日常生活には多様な要素が含まれており、「女性たちの物語」はその瞬間を捉え、洋服を通じて表現している。















画像:トークショーに登壇した小説家・詩人の川上未映子さん(写真左)と映画評論家の立田敦子さん(写真右)



今回の作品「I AM THE BEAUTY OF YOUR BEAUTY, I AM THE FEAR OF YOUR FEAR」は、護身術を学ぶ女性が試合に出場することで生じる感情の変化を描いている。主人公が着ている同ブランドのアイテムが動きに合わせて様々な表情を見せている。トークセッションで川上さんは、「美しさの定義が変わる瞬間が数多くあった」と語り、ファッションが作品や人物に与える影響、現代女性の周囲環境の変化などについても、多角的な観点から同作品について語った。

■タン・チュイムイ監督作品「I AM THE BEAUTY OF YOUR BEAUTY, I AM THE FEAR OF YOUR FEAR」



Courtesy of Miu Miu



■「ミュウミュウ」特設サイト