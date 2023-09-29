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9/29の強弱材料
*08:28JST 9/29
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33666.34、+116.07）
・ナスダック総合指数は上昇（13201.28、+108.43）
・シカゴ日経先物は上昇（31990、大阪比+140）
・SOX指数は上昇（3420.99、+59.58）
・VIX指数は低下（17.34、-0.88）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（31872.52、-499.38）
・1ドル＝149.20-30円
・米原油先物は下落（91.71、-1.97）
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・9月中間期末
・東京都区部消費者物価指数（9月）
・完全失業率（8月）
・有効求人倍率（8月）
・鉱工業生産指数（8月）
・小売売上高（8月）
・百貨店売上高（8月）
・スーパー売上高（8月）
・住宅着工件数（8月）
・消費者態度指数（9月）
・中国財新製造業PMI（9月）
・中国財新サービス業PMI（9月）
・中国総合PMI（9月）
・インド財政赤字（8月）
・インド経常収支（4-6月）
・独雇用統計（9月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（9月）
・英GDP改定値（4-6月）
・南ア貿易収支（8月）
・ブラジル基礎的財政収支（8月）
・ブラジル純債務対GDP比（8月）
・ブラジル全国失業率（8月）
・米個人所得（8月）
・米個人消費支出（8月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（8月）
・米卸売在庫（8月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（9月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）
・米ニューヨーク連銀総裁が講演
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・中国、台湾、韓国は休場《ST》
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