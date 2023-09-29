*08:28JST 9/29

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33666.34、+116.07）

・ナスダック総合指数は上昇（13201.28、+108.43）

・シカゴ日経先物は上昇（31990、大阪比+140）

・SOX指数は上昇（3420.99、+59.58）

・VIX指数は低下（17.34、-0.88）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（31872.52、-499.38）

・1ドル＝149.20-30円

・米原油先物は下落（91.71、-1.97）

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・9月中間期末

・東京都区部消費者物価指数（9月）

・完全失業率（8月）

・有効求人倍率（8月）

・鉱工業生産指数（8月）

・小売売上高（8月）

・百貨店売上高（8月）

・スーパー売上高（8月）

・住宅着工件数（8月）

・消費者態度指数（9月）

・中国財新製造業PMI（9月）

・中国財新サービス業PMI（9月）

・中国総合PMI（9月）

・インド財政赤字（8月）

・インド経常収支（4-6月）

・独雇用統計（9月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（9月）

・英GDP改定値（4-6月）

・南ア貿易収支（8月）

・ブラジル基礎的財政収支（8月）

・ブラジル純債務対GDP比（8月）

・ブラジル全国失業率（8月）

・米個人所得（8月）

・米個人消費支出（8月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（8月）

・米卸売在庫（8月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（9月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）

・米ニューヨーク連銀総裁が講演

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・中国、台湾、韓国は休場《ST》