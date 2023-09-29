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NY金：弱含みで1878.60ドル、時間外取引で下げ幅縮小
記事提供元：フィスコ
*07:37JST NY金：弱含みで1878.60ドル、時間外取引で下げ幅縮小
NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：1878.60 ↓12.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－12.30ドルの1878.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1874.50－1896.80ドル。米国市場の序盤にかけて1896.80ドルまで買われたが、利食い売りが入ったことで1874.50ドルまで反落。ただ、ドル高を意識した売りは一巡し、通常取引終了後の時間外取引ではおおむね1883ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》
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