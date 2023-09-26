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出来高変化率ランキング（13時台）～大光、モリテックなどがランクイン

2023年9月26日 13:49

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記事提供元：フィスコ

*13:49JST 出来高変化率ランキング（13時台）～大光、モリテックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月26日　13:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5277＞ スパンクリート　　 　783800 　39820　 1868.36% 17.56%
＜9268＞ オプティマス　　　 　1116400 　75900　 1370.88% 7.35%
＜3929＞ ソシャルワイヤ　　 　2448200 　167640　 1360.39% 16.11%
＜3494＞* マリオン　　　　　 　164500 　13280　 1138.70% 17.04%
＜3160＞ 大光　　　　　　　 　1906200 　175120　 988.51% 11.69%
＜3803＞ イメージ情　　　　 　313700 　37740　 731.21% 7.42%
＜5027＞ AnyMind　　 　719300 　92620　 676.61% 3.03%
＜5986＞ モリテック　　　　 　629300 　83780　 651.13% 7.23%
＜4760＞* アルファ　　　　　 　36000 　9100　 295.60% 4.6%
＜4594＞ ブライトパス　　　 　2308300 　584060　 295.22% 3.68%
＜5380＞* 新東　　　　　　　 　43000 　11180　 284.62% 3.12%
＜4263＞ サスメド　　　　　 　334100 　93180　 258.55% 1.47%
＜7918＞* ヴィアHD　　　　 　625000 　181700　 243.97% 0%
＜4932＞ アルマード　　　　 　164200 　53400　 207.49% 2.03%
＜7578＞* ニチリョク　　　　 　633900 　223500　 183.62% 7.38%
＜3479＞* TKP　　　　　　 　341400 　131700　 159.23% -3.73%
＜5010＞ 日精蝋　　　　　　 　6524500 　2574500　 153.43% 30.12%
＜3993＞ PKSHA　　　　 　1078000 　439340　 145.37% -2.84%
＜4886＞ あすか製薬HD　　 　178300 　73260　 143.38% 2.36%
＜5246＞ ELEMENTS　 　817100 　339300　 140.82% 5.73%
<4264> セキュア　　　　　 　299300 　126780　 136.08% -3.2%
<4828> ビーエンジ　　　　 　42700 　18360　 132.57% -5.76%
<9873> 日本KFC　　　　 　58500 　27520　 112.57% -0.49%
<7585> かんなん　　　　　 　34300 　16340　 109.91% 1.13%
<4772>* ストリームM　　　 　438500 　209160　 109.65% -4.26%
<8706>* 極東証券　　　　　 　397800 　189880　 109.50% 7.12%
<3333> あさひ　　　　　　 　268700 　131520　 104.30% -3.21%
<7985>* ネポン　　　　　　 　15400 　7760　 98.45% 3.03%
<9936> 王将フード　　　　 　175300 　91500　 91.58% 0.85%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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