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出来高変化率ランキング（13時台）～大光、モリテックなどがランクイン
*13:49JST 出来高変化率ランキング（13時台）～大光、モリテックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月26日 13:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜5277＞ スパンクリート 783800 39820 1868.36% 17.56%
＜9268＞ オプティマス 1116400 75900 1370.88% 7.35%
＜3929＞ ソシャルワイヤ 2448200 167640 1360.39% 16.11%
＜3494＞* マリオン 164500 13280 1138.70% 17.04%
＜3160＞ 大光 1906200 175120 988.51% 11.69%
＜3803＞ イメージ情 313700 37740 731.21% 7.42%
＜5027＞ AnyMind 719300 92620 676.61% 3.03%
＜5986＞ モリテック 629300 83780 651.13% 7.23%
＜4760＞* アルファ 36000 9100 295.60% 4.6%
＜4594＞ ブライトパス 2308300 584060 295.22% 3.68%
＜5380＞* 新東 43000 11180 284.62% 3.12%
＜4263＞ サスメド 334100 93180 258.55% 1.47%
＜7918＞* ヴィアHD 625000 181700 243.97% 0%
＜4932＞ アルマード 164200 53400 207.49% 2.03%
＜7578＞* ニチリョク 633900 223500 183.62% 7.38%
＜3479＞* TKP 341400 131700 159.23% -3.73%
＜5010＞ 日精蝋 6524500 2574500 153.43% 30.12%
＜3993＞ PKSHA 1078000 439340 145.37% -2.84%
＜4886＞ あすか製薬HD 178300 73260 143.38% 2.36%
＜5246＞ ELEMENTS 817100 339300 140.82% 5.73%
<4264> セキュア 299300 126780 136.08% -3.2%
<4828> ビーエンジ 42700 18360 132.57% -5.76%
<9873> 日本KFC 58500 27520 112.57% -0.49%
<7585> かんなん 34300 16340 109.91% 1.13%
<4772>* ストリームM 438500 209160 109.65% -4.26%
<8706>* 極東証券 397800 189880 109.50% 7.12%
<3333> あさひ 268700 131520 104.30% -3.21%
<7985>* ネポン 15400 7760 98.45% 3.03%
<9936> 王将フード 175300 91500 91.58% 0.85%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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