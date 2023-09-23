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NY金：小幅高、一時1949.10ドルまで戻す
記事提供元：フィスコ
*06:50JST NY金：小幅高、一時1949.10ドルまで戻す
COMEX金12月限終値：1945.60 ↑6.00
22日のNY金先物12月限は小幅高。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋6.00ドル（+0.31％）の1945.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1939.60ドル－1949.10ドル。アジア市場の序盤で1939.60ドルまで下げたが、押し目買いが入ったことでまもなく反転し、米国市場の中盤にかけて1949.10ドルまで戻した。ただ、為替相場がドル高に振れたことで金先物は上げ渋り、1944.10ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に1945ドルを挟んだ水準で推移。《MK》
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