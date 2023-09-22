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出来高変化率ランキング（13時台）～アルテリア、サンウェルズなどがランクイン
*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アルテリア、サンウェルズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月22日 13:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜5704＞ JMC 2456400 137640 1684.66% -0.78%
＜6696＞ トラースOP 1247100 98340 1168.15% 4.4%
＜9404＞ 日テレHD 7710900 753880 922.83% 12.44%
＜3667＞ enish 3676500 559300 557.34% 1.42%
＜4423＞* アルテリア 308000 56780 442.44% 0.05%
＜3900＞ クラウドW 183700 33940 441.25% 10.18%
＜4884＞ クリングル 482200 109620 339.88% 2.32%
＜7078＞ INC 125100 41320 202.76% 2.64%
＜2986＞ LAHD 107900 37840 185.15% 5.7%
＜4346＞ ネクシィーズG 197900 74120 167.00% 9.25%
＜6085＞* アキテクツSJ 46600 18220 155.76% 2.99%
＜7086＞* きずなHD 123100 50520 143.67% 5.46%
＜9229＞ サンウェルズ 2550800 1074700 137.35% 3.37%
＜3668＞ コロプラ 567800 249380 127.68% -2.85%
＜4264＞ セキュア 146700 65480 124.04% 9.48%
＜1514＞* 住石HD 2142000 962280 122.60% 8.86%
＜6257＞ 藤商事 340100 153240 121.94% 3.96%
＜8914＞ エリアリンク 80900 37040 118.41% -1.91%
＜3489＞* フェイスNW 84200 38640 117.91% 4.88%
＜7809＞ 壽屋 130300 62640 108.01% 9.08%
<5838>* 楽天銀行 3857600 1859720 107.43% 2.63%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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