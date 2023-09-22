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出来高変化率ランキング（13時台）～アルテリア、サンウェルズなどがランクイン

2023年9月22日 14:03

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記事提供元：フィスコ

*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アルテリア、サンウェルズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月22日　13:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5704＞ JMC　　　　　　 　2456400 　137640　 1684.66% -0.78%
＜6696＞ トラースOP　　　 　1247100 　98340　 1168.15% 4.4%
＜9404＞ 日テレHD　　　　 　7710900 　753880　 922.83% 12.44%
＜3667＞ enish　　　　 　3676500 　559300　 557.34% 1.42%
＜4423＞* アルテリア　　　　 　308000 　56780　 442.44% 0.05%
＜3900＞ クラウドW　　　　 　183700 　33940　 441.25% 10.18%
＜4884＞ クリングル　　　　 　482200 　109620　 339.88% 2.32%
＜7078＞ INC　　　　　　 　125100 　41320　 202.76% 2.64%
＜2986＞ LAHD　　　　　 　107900 　37840　 185.15% 5.7%
＜4346＞ ネクシィーズG　　 　197900 　74120　 167.00% 9.25%
＜6085＞* アキテクツSJ　　 　46600 　18220　 155.76% 2.99%
＜7086＞* きずなHD　　　　 　123100 　50520　 143.67% 5.46%
＜9229＞ サンウェルズ　　　 　2550800 　1074700　 137.35% 3.37%
＜3668＞ コロプラ　　　　　 　567800 　249380　 127.68% -2.85%
＜4264＞ セキュア　　　　　 　146700 　65480　 124.04% 9.48%
＜1514＞* 住石HD　　　　　 　2142000 　962280　 122.60% 8.86%
＜6257＞ 藤商事　　　　　　 　340100 　153240　 121.94% 3.96%
＜8914＞ エリアリンク　　　 　80900 　37040　 118.41% -1.91%
＜3489＞* フェイスNW　　　 　84200 　38640　 117.91% 4.88%
＜7809＞ 壽屋　　　　　　　 　130300 　62640　 108.01% 9.08%
<5838>* 楽天銀行　　　　　 　3857600 　1859720　 107.43% 2.63%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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